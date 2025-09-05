Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Perwakilan Mahasiswa ke Istana, Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset hingga Reformasi Polri

Jumat, 05 September 2025 – 10:44 WIB
Perwakilan Mahasiswa ke Istana, Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset hingga Reformasi Polri
Perwakilan Mahasiswa yang datang ke Istana Negara, pada Kamis (4/9) malam. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Sejumlah perwakilan mahasiswa menemui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan itu berlangsung sekitar 2 jam lamanya di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/9) malam.

Ketua Umum DPP GMNI Risyad mengatakan kehadiran para perwakilan mahasiswa sebagai tindak lanjut dari forum aspirasi yang dibuka oleh DPR RI pada hari sebelumnya.

Mereka menyampaikan sejumlah poin tuntutan. Yang paling utama adalah meminta agar tidak ada tindakan kriminalisasi kepada mahasiswa yang berunjuk rasa.

“Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami. Lalu yang berikutnya adalah mengenai bagaimana tim investigasi harus dibentuk oleh Presiden,” ucap Risyad.

Perwakilan mahasiswa juga meminta agar pemerintah membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, bukannya memicu polemik.

“Misalnya pajak dan lain sebagainya agar dinaikkan oleh presiden dan pemerintah seperti itu,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum PB HMI MPO Handy Muharam menuturkan bahwa pemerintah harus berkomitmen secara bersama-sama menegakkan supremasi sipil.

Sejumlah perwakilan mahasiswa menemui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Presiden Prabowo Subianto.

