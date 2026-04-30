Perwira Perempuan Pertamina Patra Niaga Turut Perkuat SDM Maritim

jpnn.com, JAKARTA - Perwira pelaut perempuan mulai menunjukkan peran strategis dalam mendukung operasional pelayaran nasional.

PT Pertamina Patra Niaga melihat hal ini sebagai bagian penting dalam penguatan sumber daya manusia (SDM) maritim yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan Crew Sharing Session Vol. #2 bertajuk At Sea Talks: From Courage to Competence, Women Powering Maritime Excellence, Pertamina Patra Niaga menghadirkan ruang berbagi pengalaman langsung dari perwira pelaut wanita yang menjalankan tugas di kapal.

Baca Juga: Armada Pertamina Patra Niaga Jaga Kelancaran Pasokan BBM Antarpulau

Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat kepercayaan diri, berbagi tantangan, sekaligus mendorong lebih banyak perempuan untuk berkarier di sektor maritim.

Saat ini, terdapat 41 perwira pelaut wanita dan 56 cadet perempuan yang bertugas di 78 kapal, atau sekitar 2% dari total crew pool.

Angka ini mencerminkan peluang besar untuk memperluas partisipasi perempuan di sektor pelayaran, yang selama ini masih didominasi laki-laki.

Bekerja di laut bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga ketangguhan mental, disiplin tinggi, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis.

Kehadiran perwira perempuan di kapal membuktikan bahwa profesionalisme di dunia maritim dibangun atas dasar kompetensi dan integritas, tanpa dibatasi oleh gender.