Pesan Bahlil kepada Pengurus SOKSI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia berharap Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) menjadi ujung tombak partai berkelir kuning dalam kaderiasi.

Hal demikian dikatakan dia dalam pidatonya saat menghadiri penutupan Rakernas I dan Rapimnas I 2026 sekaligus pengukuhan pengurus Depinas SOKSI di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (17/5).

Mulanya Bahlil mengingatkan bahwa SOKSI adalah satu di antara organisasi pendiri Golkar yang punya peran strategis di partai.

Oleh karena itu, dia berharap pengukuhan pengurus membuat Depinas SOKSI bisa berkonsolidasi meningkatkan kualitas kader.

"Melakukan konsolidasi kerja lapangan dalam rangka meningkatkan kualitas kader dan sekaligus bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan kursi nanti di parlemen di semua tingkatan," kata Bahlil, Sabtu (17/5).

Pria yang jug menjabat Menteri ESDM itu menekankan SOKSI sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) pendiri Golkar harus aktif memboboti partai.

Utamanya, ujar Bahlil, dalam melahirkan kader-kader yang kritis dan vokal, bukan sekadar menjadi pengikut (follower).

Dia menyebutkan rekrutmen dan kaderisasi yang matang di tingkat internal sebagai kunci utama meningkatkan kualitas serta performa Golkar pada masa depan.