Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Pesan Eyang Meri untuk Polri: Jadilah Polisi yang Baik

Rabu, 04 Februari 2026 – 14:50 WIB
Pesan Eyang Meri untuk Polri: Jadilah Polisi yang Baik - JPNN.COM
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menaburkan bunga di atas makam mendiang Meriyati Roeslani Hoegeng (Eyang Meri), istri dari mantan Kapolri, Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso, di Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/2/2026). (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan pesan Meriyati Roeslani Hoegeng (Eyang Meri), istri dari mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso untuk keluarga besar Polri.

"Beliau selalu berpesan di setiap acara kami, jadilah polisi yang baik, memiliki integritas, dan polisi yang bisa melindungi dan mengayomi,” katanya usai mengikuti prosesi pemakaman dilansir dari keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Bahkan, pada saat melayat ke rumah duka Eyang Meri, Sigit mengungkapkan pihak keluarga memutarkan rekaman berisikan pesan dari Eyang Meri untuk keluarga besar Polri.

Baca Juga:

"Bahkan, tadi malam kami dengarkan langsung suara beliau yang direkam oleh Mas Rama bagaimana beliau selalu sampaikan pesan jadilah contoh, teladan dan mulailah dari dirimu sendiri. Saya kira hal-hal tersebut tentunya menjadi spirit bagi kami keluarga besar Polri," ucapnya.

Menurutnya, pesan itu merupakan suatu amanah ataupun wasiat yang harus terus dikumandangkan serta menjadi semangat bersama untuk seluruh keluarga besar Polri.

"Karena setiap beliau menyampaikan Eyang Meri saat terakhir dan pesannya tolong jaga titip institusi Polri, tolong jaga dan titip Polri," ucapnya.

Baca Juga:

Sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan keteladanan almarhumah, Sigit menyebut Polri mengajukan kepada Presiden agar Meriyati Hoegeng dianugerahi Bintang Bhayangkara Pratama sebagai penghargaan negara atas kontribusi moral dan keteladanan yang diwariskan kepada institusi Polri.

Meriyati Hoegeng meninggal dunia di umur 100 tahun pada Selasa pukul 13.24 WIB karena sakit.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan pesan Eyang Meri untuk keluarga besar Polri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polri  eyang meri  Meriyati Roeslani  Jenderal Hoegeng 
BERITA POLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp