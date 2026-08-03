Pesan Fatin Soal Tidur Siang

jpnn.com, JAKARTA - Seusai merilis album Cerita Kita pada akhir 2025, Fatin kembali menyapa para penggemar dengan single baru berjudul Tidur Siang.

Berbeda dari lagu-lagu cinta yang selama ini kerap dinyanyikan, pemilik nama lengkap Fatin Shidqia Lubis itu kini menghadirkan karya yang lebih reflektif, mengajak pendengar melihat kembali perjalanan hidup dari sudut pandang yang sederhana, tetapi dekat dengan keseharian.



"Lagu Tidur Siang bercerita tentang kesadaran fase hidup. Dulu waktu kecil, kita selalu disuruh tidur siang dan selalu menolak, tapi saat sudah dewasa, ternyata susah sekali mendapatkan waktu untuk tidur siang. Hal yang dulu kita hindari sekarang malah terasa mewah. Lagu ini juga jadi pengingat kalau hidup itu harus dinikmati, apa pun yang terjadi karena hidup kita tidak terus-menerus sedih atau pun senang. Jadi, terima saja," kata Fatin.

Lagu Tidur Siang sendiri lahir dari kolaborasi pertama Fatin bersama Will Mara yang ternyata langsung berjalan dengan sangat natural.

Pertemuan pertama justru menjadi momen lahirnya Tidur Siang yang dipenuhi diskusi kreatif mengenai lirik dan melodi.

"Proses pembuatan lagu ini bersama Will berjalan dengan sangat seru, bahkan lagu ini selesai di pertemuan pertama. Ternyata, kami sefrekuensi dan Will banyak memberikan ide untuk mood lagunya sehingga sepanjang workshop kita saling diskusi lirik-lirik yang lucu dan melodi yang gemas," ucap pemenang X Factor Indonesia musim pertama itu.

Proses penulisan Tidur Siang sendiri berlangsung cukup cepat. Hanya dalam lima jam, Fatin dan Will berhasil menyelesaikan lirik, melodi, hingga merekam demo.

Setelah itu, proses rekaman hingga akhirnya lagu siap dirilis memakan waktu kurang lebih satu bulan.

Lulusan LSPR (London School of Public Relations) itu juga bersyukur karena tidak ada tantangan yang berarti selama proses pengerjaan single berkat kerja sama tim yang solid.