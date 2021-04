Pesan Ibunda Desiree Tarigan untuk Hotma Sitompoel: Saya Sakit Dibikin Begini, Jangan Ganggu Anak Saya

jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan Hotma Sitompoel dengan istrinya Desiree Tarigan belum juga usai. Kini, giliran ibu Desiree, Ribu yang menitipkan pesan penting untuk Hotma.

Dalam video yang diunggah oleh Desiree Tarigan lewat akun Instagram miliknya, Ribu meminta Hotma mengembalikan putrinya secara baik-baik.

“Hotma, kalau Hotma enggak sayang lagi sama Desi kembalikan ke saya. Dia adalah anak saya, saya sakit dibikin kayak gitu, Hot,” ucap Ribu, Senin (19/4).

Wanita paruh baya itu mengaku sudah mengikhlaskan jika putrinya dan Hotma Sitompoel bercerai.

“Jadi sudahlah, pisah pun kalian saya enggak apa-apa, tapi jangan lagi diganggu-ganggu,” seru Ribu.

Pada video lainnya, Ribu juga meminta supaya pengacara kondang itu berhenti menganggu kehidupan putrinya.

Dia menekankan tidak ada ibu yang tidak sakit hatinya melihat anaknya diperlakukan buruk.

“Hotma jangan ganggu saya dengan anak saya! Memang kalian barangkali tidak tahu bagaimana sayangnya saya sama anak saya, jangan ganggu Hot. Sorry to say that,” tegas Ribu.(chi/jpnn)



