Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pesan Khusus Prabowo untuk Rakyat Indonesia

Kamis, 05 Maret 2026 – 04:00 WIB
Pesan Khusus Prabowo untuk Rakyat Indonesia - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Prabowo mengajak rakyat Indonesia menjaga persatuan terutama di tengah eskalasi di negara-negara Teluk setelah adanya serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran.

Pesan itu disampaikan Presiden karena situasi ketegangan di beberapa kawasan itu berpotensi merusak suasana harmonis dan damai di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Baca Juga:

"Pesan khusus dari Presiden supaya kita semua bangsa Indonesia menjaga persatuan, menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan, karena situasi global seperti sekarang ini memudahkan masyarakat berpikir, menurut cara pandang masing-masing, dan itu berpotensi untuk merusak keharmonisan kita, keakraban kita dan kekompakan kita dalam berbangsa dan bernegara," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui wartawan selepas rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Muzani kemudian menekankan Presiden Prabowo berulang kali mengatakan setiap kebijakan yang dibuat oleh dirinya dan dilakukan oleh pemerintah semata-mata untuk bangsa dan negara.

"Presiden selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah demi untuk bangsa dan negara, demi menjaga persatuan, demi menjaga keutuhan, demi NKRI, dan demi keutuhan Republik Indonesia. Itu juga yang disampaikan Beliau (Presiden Prabowo) tadi malam di dalam kesempatan berdiskusi dengan para pemimpin bangsa," kata Muzani.

Baca Juga:

Pertemuan Selasa (3/3) malam yang disebut oleh Muzani merujuk pada acara diskusi kebangsaan di Istana Merdeka yang diikuti oleh sejumlah tokoh, di antaranya Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ke-11 RI Boediono, dan Wakil Presiden Ke-13 RI KH Ma'ruf Amin.

Dalam pertemuan yang sama, ada pula sejumlah mantan menteri luar negeri, pimpinan partai politik, dan jajaran pejabat negara, serta menteri-menteri Kabinet Merah Putih.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan untuk seluruh rakyat Indonesia sikapi eskalasi di Teluk.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Presiden Prabowo  perang Iran  Perang Iran vs Isreal-AS 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp