Pesan KSAD kepada Keluarga Prajurit yang Tugas di Lebanon: Enggak Usah Risau

jpnn.com, TANGERANG - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak berharap keluarga para prajurit yang terjun dalam misi perdamaian di Lebanon, tetap tenang menghadapi situasi saat ini.

Sebab, kata Maruli, para prajurit di Lebanon lebih tahu tindakan yang harus dilakukan agar tetap dalam kondisi aman.

"Ya, enggak usah risau sebetulnya, mereka juga sebetulnya tahu apa yang harus dilakukan," kata dia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (4/4).

Toh, kata Maruli, setiap prajurit yang terjun dalam misi tetap memiliki risiko masing-masing, termasuk mereka dalam tugas di Lebanon.

"Ya, yang penting doakan saja semua bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu, ya," ujarnya.

Diketahui, Indonesia menjadi negara yang cukup banyak mengirim pasukan perdamaian dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.

Indonesia pada Mei 2026 bakal merotasi sekitar 756 anggota TNI yang selama ini bertugas di Lebanon meski ada tiga prajurit gugur saat menjalankan misi perdamaian.

Maruli mengatakan TNI AD berdukacita karena Indonesia kehilangan tiga prajurit terbaik saat menjalankan misi perdamaian.