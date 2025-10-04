Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Pesan Luhut kepada Menkeu Purbaya, Tolong Disimak

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 06:00 WIB
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) makin membaik.

Karena itu, Luhut meminta agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak perlu mengalihkan anggaran MBG untuk program lain pemerintah.

"Kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap," kata Luhut dikutip Sabtu (4/10).

Menurut Luhut, perbaikan serapan anggaran akan memberi dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. 

Dana yang dialokasikan pemerintah untuk MBG dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi di tingkat bawah sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Selain itu, Luhut mengatakan program MBG saat ini sudah menyerap sekitar 380 ribu tenaga kerja.

"Kami lihat dana semua akan terserap dengan baik, dan itu akan terjadi penyebaran, dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah," katanya.

"Karena pada dasarnya, seperti yang Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi," tambahnya.

TAGS   Luhut  mbg  Ekonomi  sppg 
