Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Pesan Maia Estianty untuk El Rumi Bikin Syifa Hadju Terharu

Senin, 27 April 2026 – 12:42 WIB
Maia Estianty bersama El Rumi dan Syifa Hadju. Foto: Instagram/elelrumi

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Maia Estianty menyampaikan pesan menyentuh kepada putranya, El Rumi, yang menikah dengan Syifa Hadju di Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Pesan tersebut disampaikan Maia dalam acara pengajian yang digelar pada Jumat (24/4/2026), saat El meminta restu untuk menikah. 

Dalam pesannya, Maia mengingatkan pentingnya menjaga dan menghormati pasangan dalam rumah tangga. Dia meminta El untuk mencintai Syifa dengan sepenuh hati.

“Cintai, muliakanlah dan bahagiakanlah Syifa dengan sepenuh hatimu, seperti kamu memperlakukan bundamu juga,” ujar Maia, dikutip dari kanal El & Syifa Family di YouTube, Senin (27/4).

Maia juga mengingatkan El agar tidak menyakiti hati Syifa, karena hal tersebut tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga keluarga.

“Jangan sakiti hatinya, karena kalau kamu menyakiti hatinya itu akan melukai hati ibunya yang membesarkan Syifa dengan sepenuh hati,” lanjutnya.

Nasihat tersebut disampaikan dengan penuh haru dan membuat suasana pengajian menjadi emosional. Pesan Maia kepada El disebut turut menyentuh perasaan Syifa.

Selain kepada El, Maia juga menyampaikan pesan khusus kepada Syifa terkait perhatian terhadap putranya dalam kehidupan sehari-hari.

TAGS   Maia Estianty  El Rumi  Syifa Hadju  pernikahan El Rumi 
BERITA MAIA ESTIANTY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp