Pesan Megawati di Konferda PDIP Kaltara: Kader Harus Jaga Alam dan Wong Cilik

Minggu, 19 Oktober 2025 – 17:03 WIB

jpnn.com, TANJUNG SELOR - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto secara resmi membuka Konferensi Daerah (Konferda) DPD dan Konferensi Cabang (Konfercab) DPC partai se-Kalimantan Utara, Minggu (19/10).

Acara di Hotel Luminor, Tanjung Selor, itu dihadiri ratusan kader serta perwakilan partai politik dan pemerintah daerah.

Pembukaan konferensi diwarnai nuansa kebudayaan yang kental, menampilkan Tari Melewah, Tari Selamat Datang, Tari Bagentawai, Tari Leleng, dan tradisi potong tumpeng. Turut hadir mendampingi Hasto adalah Ketua DPP Bidang Pendidikan Puti Guntur Soekarno dan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus.

Dalam pidatonya, Hasto menyampaikan pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Gerak merawat pertiwi harus menjadi kultur Partai,” ujar Hasto, mengutip pesan Mega yang meminta kader menjaga hutan sebagai warisan untuk generasi masa depan.

Hasto juga mengingatkan kader agar tidak tergoda bujuk rayu kekuatan modal yang merusak hutan.

Baca Juga: Legislator PDIP Soroti PPMI sebagai Isu Kemanusiaan dan Keadilan

“Hutan harus dijaga ekosistem dan habitat alamnya yang begitu kaya,” tegasnya.

Dia menambahkan, pembangunan Kalimantan harus memanfaatkan koridor strategis ALKI 1 dan ALKI 2, bukan dengan menggunduli hutan.