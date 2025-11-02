Pesan Megawati Soal Penetapan Pahlawan: Hati-Hati, Jangan Gampang

Minggu, 02 November 2025 – 00:00 WIB

jpnn.com, BLITAR - Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung sedikit tentang pemberian gelar pahlawan ketika menjadi pembicara seminar internasional yang dilaksanakan di Auditorium Soekarno, Blitar, Jawa Timur (Jatim), Sabtu (1/11).

Presiden kelima RI itu mengatakan pemerintah perlu mengkaji secara matang apabila berencana memberikan gelar pahlawan bagi seseorang.

"Mbok, ya, hati-hati kalau mau jadiin pahlawan itu, lo. Ya, jangan gampang, dong," kata dia, Sabtu.

Namun, putri Proklamator RI Soekarno atau Bung itu tak merujuk orang tertentu ketika meminta negara berhati-hatian dalam memberikan gelar pahlawan.

Dia hanya menyebut Bung Karno sebagai sosok yang layak disematkan sebagai pahlawan dengan perjuangan Presiden pertama RI bagi Indonesia.

"Kalau Bung Karno benar pahlawan," kata Megawati.

Soal maksud Megawati untuk menerapkan kehati-hatian menetapkan pahlawan sempat ditanya awak media ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Blitar, Sabtu ini.

Hasto mengatakan Megawati hanya ingin menekankan makna spesial pahlawan sebagai simbol ideal untuk menjadi teladan bagi pemuda.