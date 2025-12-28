Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pesan Menag Nasruddin soal Kegiatan Akhir Tahun: Jangan Dihabiskan dengan Hura-hura

Minggu, 28 Desember 2025 – 18:12 WIB
Pesan Menag Nasruddin soal Kegiatan Akhir Tahun: Jangan Dihabiskan dengan Hura-hura - JPNN.COM
Menteri Agama Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama civitas akademika dan mahasiswa dari PTIQ Jakarta pada Jumat (26/12). Foto: Dokumentasi Humas Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya menjadikan penghujung tahun sebagai momentum refleksi spiritual dan penguatan nilai kebangsaan daripada euforia berlebihan yang minim makna.

Pesan tersebut disampaikan Menag Nasruddin saat menghadiri Refleksi Akhir Tahun dan Doa Bersama bertema 'Menguatkan Spirit Kebangsaan di Penghujung Tahun Bersama Al-Qur’an' di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ), Jakarta, Jumat (26/12)

“Penghujung tahun ini mari kita isi dengan refleksi, doa, dan kegiatan yang membawa keberkahan. Jangan dihabiskan dengan hura-hura yang tidak memberi manfaat bagi diri, masyarakat, maupun bangsa,” pesan Menag Nasruddin dalam keterangannya dikutip Minggu (28/12).

Baca Juga:

Menag Nasruddin menyampaikan akhir tahun seharusnya menjadi waktu untuk melakukan muhasabah, memperkuat kedekatan kepada Allah SWT, serta meneguhkan komitmen kebangsaan.

Menurutnya, Al-Qur’an memberikan pedoman agar setiap momentum kehidupan dimaknai secara bijak dan produktif.

Dia juga mengajak civitas academica PTIQ dan mahasiswa untuk meningkatkan kepedulian sosial.

Baca Juga:

Menag Nasruddin mengimbau agar sebagian rezeki disalurkan kepada saudara-saudara yang terdampak musibah, khususnya masyarakat di Aceh.

“Solidaritas dan empati adalah wujud nyata ajaran Al-Qur’an. Saat saudara kita tertimpa musibah, kehadiran dan bantuan kita, sekecil apa pun, sangat berarti,” tegasnya.

Ini pesan Menag Nasruddin saat menghadiri Refleksi Akhir Tahun dan Doa Bersama di PTIQ Jakarta

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   akhir tahun  Nasruddin Umar  Menag Nasaruddin  refleksi akhir tahun  Kemenag 
BERITA AKHIR TAHUN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp