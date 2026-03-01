Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Pesan Mendalam Fiersa Besari Lewat Lagu Tulang Punggung

Minggu, 01 Maret 2026 – 14:14 WIB
Pesan Mendalam Fiersa Besari Lewat Lagu Tulang Punggung - JPNN.COM
Penyanyi Fiersa Besari. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Fiersa Besari baru saja meluncurkan sebuah lagu yang bertajuk Tulang Punggung.

Lagu tersebut menjadi karya pertama dirinya setelah vakum satu tahun dari industri musik dan terakhir merilis karya pada 2024.

Tidak hanya itu, Tulang Punggung juga sekaligus menjadi sebuah penanda fase baru dalam perjalanan karier Fiersa Besari.

Baca Juga:

Adapun lagu tersebut ditulis dan digarap langsung oleh Fiersa Besari sebagai refleksi tentang sosok-sosok yang bekerja tanpa lelah demi keluarga.

Tulang Punggung seakan jadi pengingat akan kerasnya perjuangan orang yang banting tulang setiap hari, menghadapi realita hidup yang tidak selalu ramah, namun tetap memilih untuk bertahan dan tidak menyerah.

Lewat sentuhan lirik yang jujur dan membumi, Fiersa Besari kembali menghadirkan narasi yang dekat dengan keseharian banyak orang.

Baca Juga:

Proses rekaman Tulang Punggung dilakukan selama satu hari penuh sebelum memasuki tahap produksi musik bersama tim.

Hasilnya yakni sebuah komposisi yang tetap setia pada karakter khas Fiersa Besari, intim, hangat, penuh makna, namun terasa lebih matang secara emosional.

Musikus Fiersa Besari baru saja meluncurkan sebuah lagu yang bertajuk Tulang Punggung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fiersa Besari  Lagu Fiersa Besari  Musikus Fiersa Besari  tulang punggung 
BERITA FIERSA BESARI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp