Pesan Mendalam Fiersa Besari Lewat Lagu Tulang Punggung

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Fiersa Besari baru saja meluncurkan sebuah lagu yang bertajuk Tulang Punggung.

Lagu tersebut menjadi karya pertama dirinya setelah vakum satu tahun dari industri musik dan terakhir merilis karya pada 2024.

Tidak hanya itu, Tulang Punggung juga sekaligus menjadi sebuah penanda fase baru dalam perjalanan karier Fiersa Besari.

Adapun lagu tersebut ditulis dan digarap langsung oleh Fiersa Besari sebagai refleksi tentang sosok-sosok yang bekerja tanpa lelah demi keluarga.

Tulang Punggung seakan jadi pengingat akan kerasnya perjuangan orang yang banting tulang setiap hari, menghadapi realita hidup yang tidak selalu ramah, namun tetap memilih untuk bertahan dan tidak menyerah.

Lewat sentuhan lirik yang jujur dan membumi, Fiersa Besari kembali menghadirkan narasi yang dekat dengan keseharian banyak orang.

Proses rekaman Tulang Punggung dilakukan selama satu hari penuh sebelum memasuki tahap produksi musik bersama tim.

Hasilnya yakni sebuah komposisi yang tetap setia pada karakter khas Fiersa Besari, intim, hangat, penuh makna, namun terasa lebih matang secara emosional.