Pesan Mendalam Fostan Lewat Riuh Suara

jpnn.com, JAKARTA - Fostan, kuartet indie-pop asal Jakarta, kembali merilis lagu terbaru yang berjudul Riuh Suara.

Single keempat tersebut diluncurkan melalui kerja sama Fostan dengan label rekaman demajors.

Lagu Riuh Suara merupakan catatan tentang pikiran yang tidak pernah benar-benar hening di tengah hidup yang terus bergerak.

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"Tentang ingatan, pelarian, dan upaya bertahan saat dunia terasa melaju lebih cepat dari langkah kita,” ungkap Raja Kautsar, gitaris Fostan.

Di balik kebisingan yang hadir, Riuh Suara membawa pesan penerimaan bahwa kesempurnaan tidak pernah benar-benar ada, yang bisa dilakukan adalah menerima, berdamai, lalu tetap bertumbuh dengan cara masing-masing.

“Lagu ini menyelami kegelisahan seseorang saat hidup terasa berada di luar kendalinya, sebelum akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan mungkin tidak lahir dari jawaban, melainkan dari keberanian untuk melepaskan,” jelas Zahra Adys, vokalis Fostan.

Lagu Riuh Suara dari Fostan sudah bisa dinikmati di di seluruh platform musik digital. Video musik juga tersedia dan dapat disimak melalui YouTube.

Fostan terdiri dari Zahra Adys (vokal), Raja Kautsar (gitar), Tommy Ramadhan (gitar bas), dan Ammar (drum). Terbentuk sejak 2021, lalu Fostan mencuri perhatian lewat ajang Jameson Connects Indonesia. (ded/jpnn)