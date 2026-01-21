Pesan Mendalam Iskandar Lewat Lagu Guruku

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Iskandar akhirnya meluncurkan sebuah single yang berjudul Guruku.

Peluncuran lagu tersebut menjadi bukti semangat berkarya di tengah kesibukannya sebagai seorang anggota Polri yang berlatar belakang medis yakni dokter spesialis bedah.

Menurutnya, Guruku bercerita tentang bagaimana perjuangan, pengorbanan seorang guru dan jasa guru kepada banyak orang.

“Saya banyak mendengar dan merasakan bagaimana kehidupan guru dari saudara, teman dan rekan yang berprofesi sebagai guru dan juga kisah-kisah guru yang heroik di daerah terpencil dan sulitnya akses transportasi dan akomodasi. Pesan dari lagu ini, adalah agar kita selalu menghormati, menghargai profesi guru," ungkap Iskandar, Rabu (21/1).

Iskandar menilai, di era sekarang banyak terjadi pergeseran nilai terkait rasa hormat terhadap guru.

Salah satu bukti yakni saat guru menjadi objek kesalahan dalam cara mendidik murid-murid, hingga sering dikriminalisasi.

"Di samping itu, saya berharap guru mendapat penghargaan dari pemerintah atau pihak pemangku kebijakan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga makin baik dan semangat dalam mengabdikan ilmunya," bebernya.

Iskandar kemudian mengungkap alasan mengemas lagu Guruku dengan komposisi dangdut.