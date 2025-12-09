Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Pesan Menyentuh Franka Makarim Setelah Kasus Nadiem Dilimpahkan ke PN Tipikor

Rabu, 10 Desember 2025 – 00:31 WIB
Pesan Menyentuh Franka Makarim Setelah Kasus Nadiem Dilimpahkan ke PN Tipikor - JPNN.COM
Istri mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Franka Franklin, memasuki Gedung Kejari Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)

jpnn.com, JAKARTA - Franka F Makarim, istri mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, membagikan pesan menyentuh melalui akun pribadinya di Instagram terkait proses hukum yang kini tengah dihadapi sang suami.

Unggahan itu muncul satu hari setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (8/12).

Melalui akun Instagram @frankamakarim, Franka menuliskan pesan panjang tentang ketenangan keluarga dan integritas.

Baca Juga:

"Di akhir hari itu, setelah semuanya usai dijalankan, rapat-rapat dan keputusan besar yang diambil, dan keheningan yang hanya dirasakan oleh mereka yang memikul amanah selalu ada satu momen yang menenangkan segalanya: pulang, duduk, dan memeluk anakmu," tulis Franka.

Dia melanjutkan refleksinya bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia.

"Pada Hari Anti Korupsi Sedunia ini, momen itu menjadi pengingat bahwa integritas tidak lahir di panggung publik. Ia tumbuh di tempat yang paling sunyi, di ruang keluarga, di antara napas seorang ayah dan anaknya. Ketika seseorang pulang dengan hati yang tetap bersih, meski hari-harinya penuh ujian," lanjutnya.

Baca Juga:

Pada kesempatan itu, Franka juga menyinggung perjalanan pengabdian sang suami.

"Selama bertahun-tahun pengabdianmu, itulah yang selalu terlihat: memberi seluruh hati, pemikiran dan tenaga untuk guru, untuk murid, untuk bangsa… lalu kembali ke rumah sebagai ayah yang utuh. Tanpa gelar, tanpa sorotan, hanya kompas moral yang tidak pernah beranjak dari tempatnya," sambungnya.

Franka Makarim menyampaikan pesan menyentuh setelah berkas perkara suaminya dilimpahkan ke PN Tipikor.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Franka Makarim  Nadiem Makarim  Kasus Korupsi  kasus Chromebook 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp