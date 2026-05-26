Pesan Menyentuh Marc Klok setelah Bojan Tinggalkan Persib

jpnn.com, BANDUNG - Kepergian pelatih Bojan Hodak dari kursi kepelatihan Persib Bandung meninggalkan luka mendalam bagi sang kapten, Marc Klok.

Gelandang naturalisasi itu menuliskan pesan emosional yang menggambarkan betapa besar sosok Bojan bagi ruang ganti Maung Bandung, bukan sekadar pelatih, tetapi juga figur ayah bagi para pemain.

Marc Klok mengenang tiga musim penuh kejayaan bersama Bojan Hodak. Dalam periode emas tersebut, Persib sukses meraih tiga gelar juara beruntun, pencapaian yang menurut Klok akan selalu menjadi bagian paling berharga dalam kariernya.

"Bos… saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Tiga tahun, tiga gelar, dan tidak sekali pun Anda berhenti menjadi diri sendiri," tulis Klok melalui akun Instagram pribadinya, Senin (25/5/2026).

Bagi Klok, pelatih asal Kroasia itu adalah sosok langka yang tidak pernah berubah meski diterpa tekanan, kritik, hingga sorotan besar dari publik sepak bola Indonesia.

Bojan disebut tetap teguh dengan prinsip dan visinya sejak hari pertama datang ke Bandung.

Klok menilai kekuatan terbesar Bojan bukan hanya soal taktik atau trofi, tetapi caranya menyatukan ruang ganti Persib dengan ketulusan dan kejujuran.

Ia menyebut para pemain, staf, hingga Bobotoh mencintai sosok Bojan karena karakternya yang apa adanya.