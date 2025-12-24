Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Pesan Natal Gereja Katolik Santo Yoseph: Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga

Kamis, 25 Desember 2025 – 01:46 WIB
Gereja Katolik Santo Yoseph Palembang. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Gereja Katolik Santo Yoseph Palembang mengusung tema 'Allah Hadir Untuk Menyelamatkan Keluarga' pada Natal 2025.

"Kita syukur atas keluarga masing-masing dengan damai dan suka cita," ungkap Romo Gereja Katolik Santo Yoseph Palembang Hyginus Gonopratowo saat diwawancarai Rabu (24/12/2025). 

Gereja Katolik Santo Yoseph Palembang membagi pelaksanaan Misa menjadi 2 jadwal. 

"Malam ini Misa pertama akan dimulai pada pukul 17.00 WIB serta pukul 19.30 WIB dengan 3000 kursi yang telah kami siapkan," ujar Romo Hyginus. 

Lalu pada Kamis (25/12/2025) misa pertama akan dimulai pukul 6.30 WIB dan Misa kedua dimulai pada pukul 8.30 WIB. 

Pantauan di lokasi, petugas dekorasi sibuk memasang berbagai aksesoris Natal untuk mempercantik area Altar dan ruangan utama gereja. 

Kandang Natal atau Gua Natal melambangkan tempat Yesus dilahirkan juga sudah dipasang. Pohon pinus yang menjadi pohon Natal juga sudah dipasang. (mcr35/jpnn)

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Cuci Hati

TAGS   Gereja Katolik Santo Yoseph  Gereja  Katolik  Natal 2025  Palembang 

