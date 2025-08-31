Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pesan Pemain Persija untuk Indonesia: Jordi Amat Cari Jalan Damai, Ridho Serukan Harapan

Minggu, 31 Agustus 2025 – 05:59 WIB
Pesan Pemain Persija untuk Indonesia: Jordi Amat Cari Jalan Damai, Ridho Serukan Harapan - JPNN.COM
Jordi Amat (21) bersama para bek Persija Jakarta. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Suasana duka yang menyelimuti tanah air belakangan ini ikut mengetuk hati keluarga besar Persija Jakarta.

Dua bek Macan Kemayoran Jordi Amat dan Rizky Ridho kompak menyuarakan doa dan harapan agar Indonesia segera kembali aman dan damai.

Jordi Amat Mencari Jalan Damai

Bek naturalisasi berdarah Spanyol Jordi Amat berharap semua pihak bisa saling menghargai dan bekerja sama mencari jalan keluar.

Baca Juga:

"Saya tidak suka situasi seperti ini. Semoga semua orang baik-baik saja. Kita juga harus menghormati polisi dan pekerjaan mereka. Kondisi ini memang sulit, tetapi saya percaya kita bisa menemukan solusi secepatnya," tutur Jordi.

Harapan dari Rizky Ridho

Sementara itu, kapten Persija Rizky Ridho memberikan pesan singkat, tetapi sarat makna.

“Stay safe, Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga:

Aksi Demonstrasi di Indonesia

Sebelumnya, tragedi yang menimpa sejumlah warga saat demonstrasi di Jakarta, termasuk meninggalnya seorang pengemudi ojek online akibat terlindas kendaraan rantis Brimob, memicu gelombang simpati hingga luar negeri.

Klub elite Prancis Olympique Marseille, bahkan sempat mengirimkan pesan penghormatan.

Suasana duka yang menyelimuti tanah air belakangan ini ikut mengetuk hati keluarga besar Persija Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jordi Amat  Rizky Ridho  Persija  Persija Jakarta  Super League 
BERITA JORDI AMAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp