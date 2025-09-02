Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pesan Pemuda Papua Barat: Rawat Kedamaian

Selasa, 02 September 2025 – 12:52 WIB
Tokoh Pemuda Papua Barat yang juga Dewan Pembina Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Papua Barat (Himapabar) Malkin Kosepa. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Tokoh Pemuda Papua Barat yang juga Dewan Pembina Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Papua Barat (Himapabar) Malkin Kosepa menyampaikan pesan perdamaian dan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia di tengah meningkatnya ketegangan politik nasional.

"Indonesia adalah rumah besar yang menyatukan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Rote. Karena itu, setiap retakan dalam rumah besar ini akan menimbulkan rasa sakit bagi semua anak bangsa, termasuk pemuda di Papua Barat," kata dia dalam keterangannya.

Malkin mengatakan dirinya sangat mencintai negeri ini. Karena itu, dia ikut bersedih ketika melihat suasana bangsa seakan terbelah penuh dengan ketegangan, bahkan sampai muncul kericuhan.

"Jika rumah besar ini retak, maka semua yang ada di dalamnya akan ikut merasakan sakitnya,” ujar dia.

Dia menekankan bahwa jalan dialog adalah kunci penyelesaian perbedaan. Tidak ada masalah yang terlalu besar untuk bangsa Indonesia jika seluruh pihak mau duduk bersama, saling menghargai, dan membuka hati.

“Dialog adalah kunci karena hanya dengan dialog kita bisa memahami perbedaan, mencari solusi, dan membangun kembali rasa persaudaraan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Malkin mengingatkan generasi muda dan seluruh elemen bangsa untuk tidak mudah terprovokasi dan tidak membiarkan emosi menguasai diri.

Menurutnya, energi bangsa seharusnya diarahkan untuk membangun, bukan merusak.

Tokoh Pemuda Papua Barat yang juga Dewan Pembina Himapabar mengajak rakyat Indonesia merawat kedamaian.

