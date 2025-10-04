Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Aceh

Pesan Penting Bupati TRK kepada 178 PPPK yang Baru Dilantik & Menerima SK

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 03:00 WIB
Pesan Penting Bupati TRK kepada 178 PPPK yang Baru Dilantik & Menerima SK - JPNN.COM
Bupati Nagan Raya Teuku Raja Keumangan. ANTARA/HO-Pemkab Nagan Raya

jpnn.com - NAGAN RAYA - Bupati Nagan Raya, Aceh, Teuku Raja Keumangan, melantik 178 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) formasi 2024.

Dia berpesan kepada para PPPK yang baru dilantik dan menerima surat keputusan (SK) pengangkatan agar selalu peka dan responsif terhadap setiap keluhan masyarakat.

Bupati juga berpesan kepada para PPPK agar menjadi contoh yang baik, termasuk di lingkungan tempat tinggal.

Baca Juga:

"Apabila masyarakat membutuhkan bantuan, segeralah hadir untuk membantu terhadap keluhan yang mereka hadapi,” kata Bupati TRK dalam keterangan diterima di Nagan Raya, Jumat (3/10).

Teuku Raja Keumangan yang akrab disapa TRK ini mengatakan hal itu saat melaksanakan pelantikan, pengambilan sumpah/janji, serta penyerahan SK pengangkatan 178 PPPK formasi  2024 di Anjungan Pendopo Bupati Nagan Raya, Kompleks Perkantoran Suka Makmue.

Sebanyak 178 PPPK yang dilantik itu terdiri atas 138 tenaga teknis, 30 guru, dan 10 tenaga kesehatan.

Baca Juga:

Dia mengharapkan seluruh PPPK yang baru dilantik menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi etika, kejujuran, serta keikhlasan.

Menurut dia, kunci utama dalam bekerja, yakni kedisiplinan.

Bupati Nagan Raya, Aceh, Teuku Raja Keumangan atau TRK mengingatkan para PPPK yang baru, harus siap kapan saja ketika dibutuhkan oleh masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  Bupati Nagan Raya  Teuku Raja Keumangan  ASN  pelantikan PPPK  pppk baru 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp