Pesan Penting Bupati TRK kepada 178 PPPK yang Baru Dilantik & Menerima SK

jpnn.com - NAGAN RAYA - Bupati Nagan Raya, Aceh, Teuku Raja Keumangan, melantik 178 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) formasi 2024.

Dia berpesan kepada para PPPK yang baru dilantik dan menerima surat keputusan (SK) pengangkatan agar selalu peka dan responsif terhadap setiap keluhan masyarakat.

Bupati juga berpesan kepada para PPPK agar menjadi contoh yang baik, termasuk di lingkungan tempat tinggal.

"Apabila masyarakat membutuhkan bantuan, segeralah hadir untuk membantu terhadap keluhan yang mereka hadapi,” kata Bupati TRK dalam keterangan diterima di Nagan Raya, Jumat (3/10).

Teuku Raja Keumangan yang akrab disapa TRK ini mengatakan hal itu saat melaksanakan pelantikan, pengambilan sumpah/janji, serta penyerahan SK pengangkatan 178 PPPK formasi 2024 di Anjungan Pendopo Bupati Nagan Raya, Kompleks Perkantoran Suka Makmue.

Sebanyak 178 PPPK yang dilantik itu terdiri atas 138 tenaga teknis, 30 guru, dan 10 tenaga kesehatan.

Dia mengharapkan seluruh PPPK yang baru dilantik menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi etika, kejujuran, serta keikhlasan.

Menurut dia, kunci utama dalam bekerja, yakni kedisiplinan.