Pesan Penting Gerald Vanenburg Menjelang Laga Hidup-Mati Timnas U-23 Indonesia vs Korea

jpnn.com - Timnas U-23 Indonesia bersiap menuntaskan perjuangan demi tiket menuju putaran final Piala Asia U-23 2026.

Ujian berat menanti karena Garuda Muda akan menghadapi partai hidup dan mati melawan Korea pada laga terakhir Grup J di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (9/9/2025) malam.

Situasi Timnas U-23 Indonesia

Situasi Indonesia belum sepenuhnya aman karena baru mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan.

Garuda Muda masih tertinggal dari Korea, yang berada di posisi pertama dengan koleksi enam poin.

Karena itu, tak ada jalan selain menang jika Jens Raven dan kolega ingin memesan tiket ke putaran final Piala Asia U-23 2026 di Arab Saudi.

Pesan Penting Gerald Vanenburg

Pelatih Timnas U-23 Indonesia Gerald Vanenburg meminta anak asuhnya untuk tetap tenang dan tidak terbebani dengan kewajiban meraih kemenangan atas Korea.

"Tidak ada waktu lagi untuk gugup. Kami harus bermain dengan cara kami, dalam sebuah pertandingan penting untuk tetap tenang," ujar pelatih asal Belanda itu.

Tugas Indonesia jelas tidak ringan. Korea datang dengan rasa percaya diri tinggi setelah menghancurkan Makau 5-0 dan Laos 7-0.