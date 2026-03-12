Pesan Prabowo di 1 Tahun Danantara: Seluruh Rakyat Ada di Pundak Anda

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menitipkan pesan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia untuk selalu mengedepankan tata kelola yang baik dalam mengelola kekayaan negara.

Menurut dia, Danantara tidak hanya mengelola kekayaan negara saat ini, tetapi juga kekayaan generasi muda Indonesia di masa depan.

Prabowo menyampaikan pesan tersebut dalam peringatan satu tahun berdirinya Danantara di Jakarta, pada Rabu (11/3).

"Saya titip kewaspadaan, eling dan waspada. Ingat harapan seluruh bangsa, seluruh rakyat ada di pundak saudara-saudara karena saudara-saudara menjaga dan mengelola kekayaan anak, cucu, dan cicit kita," ujar Prabowo.

Menurut dia, tata kelola yang baik menjadi hal krusial bagi lembaga pengelola dana atau sovereign wealth fund agar tidak mengalami kerugian.

Jika lembaga tersebut merugi, maka upaya menjaga kekayaan bangsa untuk generasi mendatang akan menjadi lebih sulit.

Saat ini, lanjut Prabowo, Danantara mengelola aset (assets under management) dengan nilai lebih dari 1 triliun US Dolar, menjadikannya salah satu lembaga sovereign wealth fund dengan kelolaan aset terbesar di dunia.

"Kami beri nama Danantara, yaitu Daya Anagata Nusantara, kekuatan energi masa depan. Jadi, Danantara harus menjaga dan mengelola kekuatan energi bangsa kita untuk masa depan," kata dia.