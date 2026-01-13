Pesan Prabowo ke Dirut Pertamina: Jangan Korupsi, Pecat yang Tidak Bagus!

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk tidak segan memberhentikan siapa pun pegawainya yang enggan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan, pada Senin (12/1).

Dia menyampaikan pesan itu setelah mengaku geram dengan praktik permainan tidak sehat yang menjangkiti tubuh Pertamina.

“Waktu saya menjadi presiden, saya bertekad untuk membersihkan Pertamina. Saya angkat saudara Simon Aloysius dengan beberapa anak muda. Saya beri tugas jangan korupsi, jangan kau cari kaya di atas kepercayaan ini,” ucap Prabowo, dikutip dari rilis resmi Istana.

Prabowo mengamati bahwa terdapat pihak-pihak yang berkolusi mencari rente dengan memainkan impor minyak melalui Pertamina.

Oleh karena itu, Prabowo menegaskan tekadnya untuk membenahi tata kelola internal Pertamina.

Salah satu langkah awal yang dia ambil adalah menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama, dengan mandat membersihkan Pertamina dari oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat.

“Dirut Pertamina sangat strategis, bertanggung jawab atas kekayaan USD 100 miliar. Godaan akan banyak, tetapi harus teguh. Siapa yang anda nilai tidak bagus, pecat, jangan ragu-ragu. Demi bangsa dan negara harus tegas,” tegasnya.