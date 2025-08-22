Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pesan Prabowo ke Guru Sekolah Rakyat: Putus Rantai Kemiskinan

Jumat, 22 Agustus 2025 – 21:30 WIB
Pesan Prabowo ke Guru Sekolah Rakyat: Putus Rantai Kemiskinan - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat (22/8). Foto: dokumentasi Biro Pers

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta guru Sekolah Rakyat berjuang memberikan pendidikan yang terbaik. Menurut dia, hal itu adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan.

"Saya titip betul-betul para guru, anda sudah diseleksi. Anda memiliki tugas yang sangat mulia. Anda sedang menyiapkan dalam rangka memutus rantai kemiskinan,” ujar Prabowo saat menghadiri Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (22/8).

Prabowo mengajak semua pihak untuk bekerja keras menghapus kemiskinan di Tanah Air.

Baca Juga:

Menurut dia, Sekolah Rakyat adalah awal dari perjuangan untuk mewujudkan masa depan tersebut.

Prabowo pun merasa bangga ketika melihat beberapa murid Sekolah Rakyat bersama orang tua dan keluarga mereka.

Menurut dia, anak-anak itu terlihat tidak lagi merisaukan apa yang akan terjadi. Sebaliknya, mereka melihat titik harapan akan masa depan yang lebih baik.

Baca Juga:

"Bina anak didikmu. Didik mereka dengan baik. Bantu mereka. Buat mereka gembira! Jangan buat mereka pesimistis, buat mereka gembira. Bangsa Indonesia sorak gembira. Itu Indonesia," kata Prabowo di hadapan para guru.

Ketua Umum Partai Gerindra itu kembali mendorong para guru untuk selalu optimistis bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri. (mcr4/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Presiden Prabowo Subianto meminta guru Sekolah Rakyat berjuang memberikan pendidikan yang terbaik guna memutus rantai kemiskinan.

Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo Subianto  Sekolah Rakyat  Kemiskinan  Guru Sekolah Rakyat 
BERITA PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp