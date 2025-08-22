Pesan Prabowo ke Guru Sekolah Rakyat: Putus Rantai Kemiskinan

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta guru Sekolah Rakyat berjuang memberikan pendidikan yang terbaik. Menurut dia, hal itu adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan.

"Saya titip betul-betul para guru, anda sudah diseleksi. Anda memiliki tugas yang sangat mulia. Anda sedang menyiapkan dalam rangka memutus rantai kemiskinan,” ujar Prabowo saat menghadiri Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (22/8).

Prabowo mengajak semua pihak untuk bekerja keras menghapus kemiskinan di Tanah Air.

Menurut dia, Sekolah Rakyat adalah awal dari perjuangan untuk mewujudkan masa depan tersebut.

Prabowo pun merasa bangga ketika melihat beberapa murid Sekolah Rakyat bersama orang tua dan keluarga mereka.

Menurut dia, anak-anak itu terlihat tidak lagi merisaukan apa yang akan terjadi. Sebaliknya, mereka melihat titik harapan akan masa depan yang lebih baik.

"Bina anak didikmu. Didik mereka dengan baik. Bantu mereka. Buat mereka gembira! Jangan buat mereka pesimistis, buat mereka gembira. Bangsa Indonesia sorak gembira. Itu Indonesia," kata Prabowo di hadapan para guru.

Ketua Umum Partai Gerindra itu kembali mendorong para guru untuk selalu optimistis bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri. (mcr4/jpnn)



