JPNN.com - Politik - Parpol

Pesan Prabowo Kepada Legislator Gerindra: Jaga Gaya Hidup dan Jangan 'Flexing'

Selasa, 09 September 2025 – 03:29 WIB
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Sugiono mengungkapkan ketum parpolnya Prabowo Subianto punya pesan penting yang disampaikan kepada seluruh anggota DPR RI dari fraksi partai berkelir putih itu.

Adapun, Prabowo mengumpulkan seluruh anggora DPR RI dari fraksi Gerindra pada Senin malam ini setelah Kepala Negara mereshuffle Kabinet Merah Putih.

Menurut Sugiono, Prabowo berpesan para anggota DPR RI dari fraksi Gerindra menjaga ucapan dan tingkah laku agar tak menyakiti rakyat.

Diketahui, Prabowo mengumpulkan seluruh anggota DPR dari fraksi Gerindra di kediamannya, Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan, Senin (8/9) malam.

"Pesannya menjaga gaya hidup, terus kemudian menjaga tutur kata, menjaga ucapan, jangan sombong, jangan pamer, apa istilahnya itu, flexing, enggak ada gunanya," kata Sugiono.

Selain Sugiono, anggota DPR dari Gerindra yang terpantau hadir ke Kartanegara ialah Ahmad Muzani, Bob Hasan, Ahmad Dhani, hingga Andre Rosiade.

Sugiono menyatakan seluruh anggota fraksi Gerindra di DPR RI sebaiknya fokus menyukseskan program pemerintah yang pro rakyat.

"Capaian-capaian cukup tinggi itu harus disukseskan. Kami bertugas untuk mengamankan menjaga semua program," ungkap dia.

Ketum Gerindra Prabowo berpesan para anggota DPR RI dari fraksi partainya menjaga tingkah laku agar tak menyakiti rakyat.

TAGS   Prabowo Subianto  Prabowo  ketum gerindra  Partai Gerindra  DPR RI  Flexing 
