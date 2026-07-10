Pesan Prabowo untuk Aparat Negara: Benahi Diri, Rakyat Tidak Ingin Ada Korupsi

jpnn.com, NUSA TENGGARA BARAT - Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada seluruh aparat negara untuk mengintrospeksi dan membenahi diri.

Hal itu menjadi harapan terbesar bagi rakyat untuk menciptakan pemerintahan Indonesia yang bersih, bebas dari korupsi, dan sepenuhnya bekerja untuk kepentingan rakyat.

Menurut dia, seluruh aparatur negara, baik di pemerintahan, birokrasi, TNI, Polri, maupun Kejaksaan, harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat.

Pernyataan tersebut dikatakan Prabowo saat menghadiri acara Peresmian Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Jumat (10/7).

"Saya minta introspeksi, terutama para birokrat kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi, introspeksi," kata Prabowo.

Dia mengingatkan bahwa seluruh atribut dan kehormatan yang dimiliki aparat negara itu berasal dari kepercayaan dan uang rakyat.

"Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu! Kejaksaan, Anda pakai bintang juga, kau! Kau juga milik rakyat!" tegasnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku memahami dan mengerti posisi rakyat tidak lagi menginginkan praktik-praktik korupsi maupun penipuan terus berlangsung di Indonesia.