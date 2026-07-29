Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Pesan Prabowo untuk Ribuan Praja IPDN: Saudara Harus Melindungi Rakyat

Rabu, 29 Juli 2026 – 19:39 WIB
Pesan Prabowo untuk Ribuan Praja IPDN: Saudara Harus Melindungi Rakyat - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan kepada ribuan Praja dalam pelantikan Praja IPDN di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kabupaten Sumedang, Rabu (29/7/2026). Foto: sources for jpnn

jpnn.com, BANDUNG - Presiden Prabowo Subianto meminta lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bisa menjaga nama baik pamong dan tidak mengecewakan masyarakat, ketika nantinya ditempatkan di sejumlah instansi pemerintahan. 

Prabowo juga mengharapkan para lulusan IPDN ini bisa bekerja dengan maksimal untuk negara, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan amanat undang-undang yang berlaku. 

"Saudara-saudara, menjadi pamong praja bukan sekadar menyandang pangkat atau jabatan. Kehormatan seorang aparatur negara tidak diukur dari kedudukannya, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh rakyat," kata Prabowo saat melantik Praja IPDN Angkatan 33 tahun 2026 di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Rabu (29/7/2026).

Baca Juga:

Sebagai aparatur negara, Prabowo mengingatkan mengenai tugas utama dari ASN itu sendiri yaitu melayani dan mengayomi masyarakat. 

Dasar tersebut dikatakan dia, harus terus dipegang oleh para lulusan IPDN yang bertugas di pemerintahan.

"Saudara-saudara, Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara harus melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat serta rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya," ucapnya.

Baca Juga:

Menurutnya, masyarakat saat ini membutuhkan pelayanan yang pasti dan langsung dapat diakses tanpa adanya birokasi yang berbelit-belit.

Dia juga meminta agar para lulusan ini bisa bekerja dengan baik tidak bermalas-malasan.

Presiden Prabowo menyampaikan pesan untuk para praja IPDN yang baru dilantik. Minta praja untuk tulus melayani rakyat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ASN  pamong praja  Prabowo  IPDN 
BERITA ASN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp