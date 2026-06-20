Pesan Seto soal Derbi DIY: Rivalitas Panas, Suporter Harus Dewasa

Sabtu, 20 Juni 2026 – 13:34 WIB

jpnn.com - Kembalinya Derbi DIY di kasta tertinggi sepakbola Indonesia disambut antusias oleh legenda sepak bola Yogyakarta, Seto Nurdiyantoro.

Mantan pelatih PSS Sleman itu berharap duel panas antara PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman tidak hanya menyajikan persaingan sengit, tetapi juga menjadi hiburan berkualitas bagi pecinta sepak bola nasional.

Menurut Seto, pertemuan dua klub besar asal Daerah Istimewa Yogyakarta selalu memiliki daya tarik tersendiri.

Rivalitas panjang yang terbangun selama bertahun-tahun membuat setiap pertandingan antara PSIM dan PSS selalu dinantikan publik.

Dengan keberhasilan PSS mengamankan tiket promosi ke Super League 2026/2027, Derbi DIY kembali tersaji setelah sekian lama tidak hadir di level tertinggi.

Momen tersebut dinilai Seto sebagai kabar baik bagi sepak bola Yogyakarta karena kedua tim memiliki basis pendukung yang besar dan fanatik.

"Harapannya tentu menjadi tontonan yang menarik. Namanya kompetisi, ya harus berusaha jadi yang terbaik," ujar Seto.

Pria berusia 52 tahun itu berharap PSIM dan PSS mampu memanfaatkan kesempatan tampil di kasta tertinggi untuk menunjukkan kualitas mereka.