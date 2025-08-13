Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pesan Tegas Bojan Hodak Menjelang Duel Hidup-Mati Persib Bandung vs Manila Digger

Rabu, 13 Agustus 2025 – 09:43 WIB
Pesan Tegas Bojan Hodak Menjelang Duel Hidup-Mati Persib Bandung vs Manila Digger
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (kiri). Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi laga hidup dan mati melawan klub Filipina Manila Digger pada playoff AFC Champions League Two (ACL 2).

Laga penentuan ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025) pukul 19.00 WIB.

Persib Lebih Berpengalaman

Secara pengalaman, Persib unggul karena sudah beberapa kali tampil di kompetisi Asia. Sebaliknya, ini menjadi debut Manila Digger di ajang internasional.

Meski begitu, Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan timnya tidak boleh meremehkan lawan, yang merupakan runner up Liga Filipina.

Apalagi, Persib hanya memiliki masa pemulihan singkat setelah melawan Semen Padang di laga perdana BRI Super League 2025/26, Sabtu (9/8/2025).

"Bagi saya besok akan menjadi laga yang sulit karena kami baru bermain tiga hari yang lalu (di BRI Super League, red). Kami masih dalam tahan recovery," kata Hodak.

Manila Digger Penuh Pemain Asing

Hodak mewaspadai kekuatan Manila Digger yang diperkuat banyak pemain asing.

Tercatat, ada tujuh pemain asal Gambia yang membela tim tersebut, yaitu Modou Joof, Baboucarr Touray, Modou Manneh, Ousman Gai, Omar Njie, David Sambou, dan Saikou Ceesay.



