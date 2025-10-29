Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Pesan Tegas Presiden Prabowo Pada Hari Sumpah Pemuda 2025

Rabu, 29 Oktober 2025 – 11:07 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat pidato ucapan peringatan ke-97 Hari Sumpah Pemuda 2025. Foto: dokumentasi Tim Prabowo Subianto

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada seluruh pemuda dan pemudi Indonesia untuk berani bermimpi besar dan tidak takut gagal.

Seruan itu disampaikan dalam pidato ucapan peringatan ke-97 Hari Sumpah Pemuda.

“Hai pemuda, jangan takut bermimpi besar. Jangan takut gagal. Bangsa besar lahir dari pemuda yang berani, yang mencintai bangsanya, yang rela berkorban untuk rakyatnya,” ujar Prabowo dalam keterangannya, pada Selasa (28/10).

Prabowo menekankan bahwa semangat para pemuda tahun 1928 juga harus diteruskan dalam bentuk kerja nyata untuk mengisi kemerdekaan dengan ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam membawa Indonesia menuju kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan bersama.

“Kita harus isi kemerdekaan kita. Kita harus membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera. Perjuangan ini belum selesai,” tegasnya.

Prabowo menegaskan bahwa cinta tanah air bukan hanya slogan, melainkan harus dibuktikan melalui tindakan nyata dan pengabdian kepada rakyat.

“Cinta tanah air bukan hanya diucapkan, tetapi harus dibuktikan dengan kerja keras, disiplin, rela berkorban demi negara dan bangsa, keberanian membela kebenaran, dan ketulusan melayani rakyat seluruhnya,” tambahnya. (mcr4/jpnn)



Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada seluruh pemuda dan pemudi Indonesia untuk berani bermimpi besar dan tidak takut gagal.

Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

