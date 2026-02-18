Close Banner Apps JPNN.com
Pesan Ustaz Nuzul Dzikri: Tutup Celah Riya Ramadan Tahun Ini

Rabu, 18 Februari 2026 – 17:17 WIB
Pesan Ustaz Nuzul Dzikri: Tutup Celah Riya Ramadan Tahun Ini
Ilustrasi membaca Al-Quran. Foto: Ricardo

jpnn.com - PENDAKWAH kelahiran 1983 Muhammad Nuzul Dzikri mengingatkan bahaya riya atau sebut saja pamer ibadah dengan tujuan mendapat pujian pada Ramadan

Meski mungkin awalnya berniat bercanda, omongan soal ibadah bisa sekejap berganti menjadi riya (ria2).

"Kepoin orang bisa menjadi pintu masuk menuju riya. Misal. Bertanya kepada teman 'lu sudah berapa kali khatam (Al-Qur'an), bro. (Dijawab) Dua. Sama dong kayak gua, dua, dua belas, gitu," kata Ustaz Nuzul.

Cek di bawah ini potongan videonya.

"Ramadan tahun ini, tutup semua pintu riya. Jangan tanya-tanya. Jangan mancing-mancing," tuturnya. (ig/jpnn)

Tadi malam gua Tarawih, dua juz. Lu sih dunia terus. Itu sudahlah riya, ngejatuhin orang.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

