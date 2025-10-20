Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Pesantren Disudutkan Menjelang Hari Santri, Gus Nabil Konsolidasikan Pendekar Pagar Nusa

Senin, 20 Oktober 2025 – 15:05 WIB
Pesantren Disudutkan Menjelang Hari Santri, Gus Nabil Konsolidasikan Pendekar Pagar Nusa - JPNN.COM
Salah satu apel konsolidasi Pencak Silat Nahdlatul Ulama (Pagar Nusa) di daerah, Minggu (19/10/2025). Pagar Nusa menggelar apel konsolidasi di 211 titik di seluruh Indonesia menjelang Hari Santri Nasional 2025. Foto: LTN NU

jpnn.com, JAKARTA - Pencak Silat Nahdlatul Ulama (Pagar Nusa) mengumpulkan para pendekarnya guna mengikuti apel pada Minggu (19/10/2025).

Ketua Umum Pagar Nusa M. Nabil Haroen menyatakan apel itu untuk konsolidasi di tengah menguatnya serangan terhadap para kiai dan pesantren.

Menurut Nabil, apel konsolidasi tersebut digelar di 211 titik di seluruh Indonesia. Apel serentak organisasi bela diri berbasis pesantren itu juga untuk latihan bersama.

Baca Juga:

Menurut Nabil, apel Pagar Nusa itu bukan hanya ajang kekuatan fisik, melainkan juga penegasan moral santri dalam menjaga martabat pesantren dan para kiai yang belakangan menjadi sasaran narasi negatif di ruang publik.

“Pesantren adalah pusat lahirnya ulama dan penjaga moral bangsa. Upaya mengerdilkan pesantren sama dengan mengerdilkan akar peradaban Indonesia,” kata Gus Nabil dalam amanatnya.

Konsolidasi Pagar Nusa itu juga dalam rangka menyambut peringatan Hari Santri Nasional 2025. Gelar pasukan tersebut sebagai ikhtiar menghidupkan kembali spirit Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 ketika para kiai nahdiyin menyerukan jihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga:

Dalam gelar pendekar Pagar Nusa itu, seruan “Bela Kiai, Jaga Pesantren, Bela Negeri” menggema di pengujung apel. Meski demikian, tidak ada insiden yang mencederai apel konsolidasi pendekar Pagar Nusa di berbagai daerah tersebut.

“Zero insiden ini membuktikan kedewasaan santri. Saya yakin tiga juta kader Pagar Nusa tahu kapan harus berdiri dan bagaimana harus bergerak,” Gus Nabil.(jpnn.com)

Pencak Silat Nahdlatul Ulama (Pagar Nusa) mengumpulkan para pendekarnya guna mengikuti apel konsolidasi di 211 titik pada Minggu (19/10/2025).

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pagar Nusa  M Nabil Haroen  NU  Kiai  santri  Pesantren  Hari Santri 
BERITA PAGAR NUSA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp