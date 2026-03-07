Pesantren Qur’an Anamfal Gelar MHQ 2026, Peserta dari 7 Negara

jpnn.com, JAKARTA - Pesantren Qur’an Anamfal akan mengadakan Anamfal International Quran Competition 2026, sebuah ajang Musabaqah Hifzhil Qur’an (MHQ) bertaraf internasional yang dilaksanakan secara daring pada Ramadan 1447 H atau Maret 2026.

Kompetisi tersebut bakal berlangsung dalam beberapa tahapan seleksi hingga grand final pada 15 Maret 2026 mendatang.

Anamfal International Quran Competition 2026 terbuka bagi peserta tingkat Sekolah Dasar (SD/MI) kelas 5-6 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) kelas 8–9, dari dalam maupun luar negeri.

Lebih dari 100 peserta dari tujuh negara telah mengikuti kompetisi tersebut. Para peserta berasal dari berbagai wilayah di Asia, Afrika, dan Amerika, sehingga menjadikan MHQ 2026 sebagai ajang kompetisi Al-Qur’an yang melibatkan generasi muda lintas negara.

Dengan total hadiah mencapai lebih dari Rp100 juta, MHQ 2026 menyediakan berbagai bentuk apresiasi, antara lain laptop, smartphone, uang pembinaan, merchandise, bantuan pendidikan, serta sertifikat internasional bagi peserta dan pembimbing.

Ketua Panitia Anamfal International Quran Competition (MHQ) 2026, Laila, S.Ag, mengatakan bahwa kegiatan ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga bagian dari upaya membumikan Al-Qur’an di kalangan generasi muda.

“Kami berharap MHQ 2026 menjadi wadah lahirnya generasi Qur’ani yang tidak hanya kuat dalam hafalan, tetapi juga mencintai serta mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Laila dalam keterangan resmi.

Berbeda dari kompetisi serupa, MHQ 2026 dilaksanakan sepenuhnya secara online melalui dua tahap seleksi.