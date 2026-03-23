JPNN.com - Internasional - Amerika

Pesawat Air Canada Bertabrakan dengan Mobil Damkar, Pilot dan Kopilot Meninggal

Senin, 23 Maret 2026 – 18:54 WIB
Pesawat Air Canada Bertabrakan dengan Mobil Damkar, Pilot dan Kopilot Meninggal - JPNN.COM
jpnn.com, NEW YORK - Sebuah pesawat penumpang Air Canada bertabrakan dengan mobil pemadam kebakaran di landasan pacu Bandara LaGuardia New York, Amerika Serikat, Minggu malam waktu setempat.

Menurut laporan CNN, dengan mengutip keterangan pejabat setempat, kecelakaan tersebut menewaskan pilot dan kopilot pesawat serta melukai dua orang lainnya.

Kecelakaan tersebut terjadi Minggu pukul 23.40 waktu setempat (Senin pukul 10.40 WIB), ketika sebuah pesawat penerbangan Air Canada yang dioperasikan Jazz Aviation menabrak sebuah kendaraan penyelamat yang dikerahkan untuk menangani insiden lain, menurut Otoritas Pelabuhan New York dan New Jersey.

"Bandara saat ini ditutup untuk memfasilitasi tanggap darurat dan penyelidikan menyeluruh," kata seorang juru bicara yang juga memastikan bahwa protokol tanggap darurat seketika diaktifkan begitu insiden terjadi

Dua orang di mobil pemadam kebakaran dilaporkan cedera setelah bertabrakan dengan pesawat. Mereka diketahui sedang merespons keluhan bau tak dikenal di kokpit yang dilaporkan pesawat lain.

Air Canada menyatakan bahwa pesawat bermodel CRJ-900 tersebut membawa 72 penumpang dan 4 kru penerbangan saat insiden terjadi. Akibat kecelakaan tersebut, Bandara LaGuardia ditutup mulai Minggu malam waktu setempat.

Otoritas Penerbangan Federal AS (FAA) mengeluarkan instruksi penghentian seluruh penerbangan keberangkatan di LaGuardia, efektif hingga 18:00 GMT (Selasa pukul 01:00 WIB) dengan kemungkinan perpanjangan penutupan masih sangat tinggi. (anadolu/antara/jpnn)

Dua orang di mobil pemadam kebakaran dilaporkan cedera setelah bertabrakan dengan pesawat Air Canada

