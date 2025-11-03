Pesawat Angkut Terbesar TNI AU Tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Lihat

jpnn.com, JAKARTA - Pesawat angkut terbesar TNI Angkatan Udara, Airbus A400M, telah mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin pagi. Kedatangannya disambut tradisi penyiraman air dari dua mobil pemadam kebakaran, yang dikenal sebagai water salute.

Dalam laporan ANTARA pukul 07.45 WIB, suasana hangat terlihat dengan tepuk tangan dari para perwira TNI AU dan tamu undangan yang hadir di landasan udara. Rencananya, dalam acara hari ini, Presiden Prabowo Subianto akan menyerahkan pesawat tersebut secara simbolis kepada Panglima TNI, yang kemudian diteruskan kepada pimpinan TNI AU.

Pesawat ini akan bergabung dengan Skuadron 31 yang bermarkas di Lanud Halim Perdanakusuma. Kedatangan A400M ini merupakan realisasi dari kontrak pemesanan dua unit pesawat yang ditandatangani Kementerian Pertahanan pada Dubai Airshow 2021.

"Kontrak yang berlaku efektif pada 2022 itu juga mencakup paket dukungan pemeliharaan dan pelatihan yang lengkap," seperti dikutip dari pernyataan resmi. Saat itu, pemerintah juga menandatangani letter of intent untuk akuisisi empat unit A400M tambahan di masa depan.

Airbus A400M memiliki kemampuan angkut yang mumpuni untuk berbagai misi. Pesawat ini dapat melakukan pengangkutan taktis dan strategis, termasuk mendarat di medan yang beragam. Kapasitas ruang angkutnya mampu menampung beban hingga 37 ton, setara dengan truk bahan bakar berkapasitas 80 ton atau ekskavator.

Selain untuk logistik, A400M dapat mengangkut 116 personel dengan peralatan tempur lengkap. Pesawat ini juga dirancang untuk membawa alat berat militer seperti patriot launcher dan hemmt truck, serta sembilan palet militer beserta 54 personel sekaligus. Kehadiran A400M diharapkan memperkuat kemampuan mobilitas dan logistik TNI AU. (antara/jpnn)



Yuk, Simak Juga Video ini!

