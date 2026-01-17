Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pesawat ATR 400 Hilang Kontak di Maros, Basarnas Makassar Kerahkan Tim Evakuasi

Sabtu, 17 Januari 2026 – 16:30 WIB
Pesawat ATR 400 Hilang Kontak di Maros, Basarnas Makassar Kerahkan Tim Evakuasi - JPNN.COM
Pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport dilaporkan hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu (17/1). Foto: ilustrasi/diambil dari indonesia-air.com

jpnn.com, MAKASSAR - Pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (17/1).

Pesawat dilaporkan hilang kontak saat berada wilayah antara Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Kepala Seksi Operasi Kantor Basarnas Makassar Andi Sultan menyampaikan pihaknya menerima laporan tersebut pada pukul 13.17 WITA.

Baca Juga:

Mendapatkan laporan tersebut, pihaknya Basarnas Makassar mengerahkan personel untuk melakukan evakuasi.

"Saat ini kami menuju lokasi yang mana diberikan titik koordinat (lokasi hilang kontak) oleh Airnav Makassar," kata Sultan melalui keterangan diterima, Sabtu.

Sultan menyebut  berdasarkan informasi yang disampaikan pihaknya lokasi hilang kontak di sekitaran Maros, tepatnya di wilayah Leang-leang.

Baca Juga:

Dia juga menyampaikan pesawat tersebut terbang dari Yogyakarta menuju Makassar.

Namun, Sultan belum dapat memastikan jumlah kru maupun penumpang yang berada di dalam pesawat tersebut. (antara/jpnn)

Basarnas Makassar mengerahkan tim evakuasi ke lokasi dilaporkan pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport hilang kontak di Maros

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pesawat Hilang Kontak  Basarnas Makassar  Maros  Indonesia Air Transport 
BERITA PESAWAT HILANG KONTAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp