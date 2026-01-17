Pesawat ATR 400 Hilang Kontak di Maros, Basarnas Makassar Kerahkan Tim Evakuasi

Sabtu, 17 Januari 2026 – 16:30 WIB

jpnn.com, MAKASSAR - Pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (17/1).

Pesawat dilaporkan hilang kontak saat berada wilayah antara Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Kepala Seksi Operasi Kantor Basarnas Makassar Andi Sultan menyampaikan pihaknya menerima laporan tersebut pada pukul 13.17 WITA.

Mendapatkan laporan tersebut, pihaknya Basarnas Makassar mengerahkan personel untuk melakukan evakuasi.

"Saat ini kami menuju lokasi yang mana diberikan titik koordinat (lokasi hilang kontak) oleh Airnav Makassar," kata Sultan melalui keterangan diterima, Sabtu.

Sultan menyebut berdasarkan informasi yang disampaikan pihaknya lokasi hilang kontak di sekitaran Maros, tepatnya di wilayah Leang-leang.

Dia juga menyampaikan pesawat tersebut terbang dari Yogyakarta menuju Makassar.

Namun, Sultan belum dapat memastikan jumlah kru maupun penumpang yang berada di dalam pesawat tersebut. (antara/jpnn)