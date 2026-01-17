Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pesawat ATR Hilang di Maros, Munafri Perintahkan BPBD Makassar Bergerak Cepat

Sabtu, 17 Januari 2026 – 22:56 WIB
Pesawat ATR Hilang di Maros, Munafri Perintahkan BPBD Makassar Bergerak Cepat - JPNN.COM
Pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport dilaporkan hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu (17/1). Foto: ilustrasi/diambil dari indonesia-air.com

jpnn.com, MAKASSAR - Pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport yang membawa 10 orang dilaporkan hilang di wilayah Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Sabtu (17/1).

Terkait kejadian tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengeluarkan perintah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengerahkan personel membantu pencarian.

"Saya sudah perintahkan Tim BPBD Kota Makassar untuk bergabung dengan tim lainnya di lapangan guna membantu pencarian korban sekaligus menelusuri titik lokasi jatuhnya pesawat," kata Munafri di Makassar, Sabtu.

Baca Juga:

Menurut Munafri, keterlibatan BPBD Kota Makassar merupakan bentuk dukungan penuh pemerintah kota terhadap upaya kemanusiaan dan penanganan bencana, meskipun lokasi kejadian berada di wilayah administratif Kabupaten Maros.

"Ini adalah musibah kemanusiaan. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi dan membantu semaksimal mungkin, termasuk dukungan personel dan peralatan yang dibutuhkan," tegasnya.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap situasi darurat penerbangan, BPBD Kota Makassar meningkatkan langkah penanganan atas laporan hilang kontaknya pesawat ATR 42-500 rute Yogyakarta-Makassar itu.

Baca Juga:

Peningkatan respons ini dilakukan melalui pengerahan personel, penguatan sarana prasarana kebencanaan, serta penguatan koordinasi lintas instansi dalam operasi pencarian dan pertolongan.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi resmi yang diterima dari AirNav Makassar, serta hasil koordinasi intensif dengan Basarnas sebagai leading sector dalam operasi Search and Rescue (SAR).

Tim BPBD Makassar langsung bergerak cepat menindaklanjuti perintah Wali Kota Makassar terkait hilangnya pesawat ATR di Maros

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pesawat ATR  Pesawat Hilang Kontak  wali kota Makassar  Indonesia Air Transport  Munafri Arifuddin 
BERITA PESAWAT ATR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp