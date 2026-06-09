Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pesawat Bouraq dan Camar Ini Terbengkalai 20 Tahun, PTDI Gelar Sayembara Cari Pemiliknya

Selasa, 09 Juni 2026 – 19:06 WIB
Pesawat Bouraq dan Camar Ini Terbengkalai 20 Tahun, PTDI Gelar Sayembara Cari Pemiliknya - JPNN.COM
Pesawat Bouraq yang sudah terparkir sejak 2005 di kawasan PT Dirgantara Indonesia (PT DI), Kota Bandung. Foto: sources for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Dua pesawat dengan label Bouraq dan Camar terparkir di area apron PT Dirgantara Indonesia (DI) dengan kondisi yang sudah terbengkalai.

Pesawat yang tidak diketahui kepemilikannya itu sudah lama terparkir di sana dan kini sedang dalam proses sayembara.

Informasi sayembara pemilik dua pesawat itu disampaikan melalui akun resmi Instagram PT DI yang diunggah pada Senin (8/6/2026) malam.

Baca Juga:

Saat dikonfirmasi, Manager Komunikasi Perusahaan dan Hubungan Kelembagaan PT Dirgantara Indonesia (Persero), Adi Prastowo mengatakan dua pesawat itu sudah terparkir di kawasan kantor lebih dari 20 tahun.

"Dua pesawat berlabel Bouraq dan Camar itu dimasukkan ke PT DI oleh PT DI sekitar tahun 2005," kata Adi melalui pesan singkat, Selasa (9/6).

Adi menjelaskan, pesawat itu milik PT Bouraq Indonesia Airlines yang pada 2005 menyerahkan kepada PT ANI.

Baca Juga:

Pihak perusahaan kemudian mengonfirmasi kepada PT ANI yang kini sudah berganti ihwal nasib status pesawat tersebut.

"Kami sudah bersurat kepada PT ANI, yang saat ini sudah ganti kepemilikan. Oleh PT ANI sudah dijawab tidak ada kaitan dengan dua pesawat tersebut," ujarnya.

PT Dirgantara Indonesia (DI) mencari pemilik dua pesawat yang terparkir dalam kondisi terbengkalai di halaman kantor sejak 2005.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dirgantara Indonesia  Pt Dirgantara Indonesia  PT DI  Bouraq dan Camar 
BERITA DIRGANTARA INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp