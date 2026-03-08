Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Pesawat Garuda Rusak Saat Landing di Pekanbaru, Begini Kesaksian Penumpang

Minggu, 08 Maret 2026 – 05:15 WIB
Pesawat Garuda Rusak Saat Landing di Pekanbaru, Begini Kesaksian Penumpang - JPNN.COM
Tampak hidung pesawat sudah dalam keadaan rusak parah saat mendarat di Bandara SSK II Pekanbaru. Foto:Rizki Ganda Marito/JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Pesawat maskapai Garuda Indonesia yang melayani rute penerbangan Jakarta menuju Pekanbaru dilaporkan mengalami kerusakan parah pada bagian hidung pesawat (nose cone), Sabtu (7/3/2026).

Insiden tersebut diketahui setelah pesawat mendarat di Bandara Bandara Sultan Syarif Kasim II.

Sejumlah penumpang mengaku terkejut ketika melihat kondisi bagian depan pesawat yang tampak penyok cukup dalam dengan cat yang terkelupas.

Baca Juga:

Penerbangan tersebut merupakan GA176 dengan rute dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Pekanbaru yang dijadwalkan berangkat pukul 15.10 WIB dari Terminal 3.

Pantauan JPNN.com di apron bandara menunjukkan sejumlah petugas teknis dan kru darat langsung melakukan pemeriksaan visual pada bagian moncong pesawat.

Beberapa teknisi terlihat memeriksa kedalaman penyok untuk memastikan tingkat kerusakan pada struktur pesawat.

Baca Juga:

Kerusakan pada nose cone tersebut diduga akibat benturan dengan benda asing atau Foreign Object Damage (FOD).

Namun, hingga kini belum dapat dipastikan apakah benturan tersebut disebabkan oleh tabrakan burung (bird strike) atau faktor teknis lainnya.

Insiden tersebut diketahui setelah pesawat mendarat di Bandara Bandara Sultan Syarif Kasim II.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pesawat Garuda  Kecelakaan Pesawat  Pekanbaru  Bandara Sultan Syarif Kasim 
BERITA PESAWAT GARUDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp