Pesawat Jatuh di Area Persawahan Karawang, Begini Kondisi Awak

jpnn.com - BANDUNG - Sebuah pesawat berbadan kecil jatuh di wilayah Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat Jumat (21/11/2025).

Pesawat itu terbang dari Tangerang, Banten, menuju Cirebon, Jawa Barat, dengan membawa lima awak.

Berdasarkan informasi sementara yang diterima Polres Karawang, seluruh awak dinyatakan selamat.

"Tidak terdapat korban jiwa maupun kerusakan fasilitas publik hingga saat ini," kata Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan dalam keterangannya.

Wildan menjelaskan bahwa pesawat yang terjatuh itu milik BRO Skydive Indonesia dengan nomor registrasi PK-WMP.

Wildan menuturkan kejadian ini kali pertama diketahui warga sekitar yang melihat pesawat mengalami gangguan sebelum akhirnya jatuh di area terbuka di desa tersebut.

Menurut dia, petugas gabungan Polri, TNI, BPBD, unsur pemerintah daerah telah dikerahkan dan sedang menuju lokasi untuk melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP), evakuasi, serta pengamanan area jatuhnya pesawat.

“Data lebih lanjut masih dalam pendalaman. Tim gabungan sedang berada di lapangan untuk memastikan kondisi terkini dan melakukan penanganan,” ungkapnya. (mcr27/jpnn)



