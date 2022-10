Pesawat Lion Air JT330 Mendarat Darurat di Bandara Soekarno Hatta, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Pesawat Lion Air JT330 rute Jakarta-Pelembang mengalami gangguan pada mesin bagian kiri seusai lepas landas atau take off pada Rabu (26/10).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan pesawat Lion Air itu mengalami kendala teknis, sehingga sempat RTB (return to base) atau kembali untuk mendarat darurat ke Bandara Soekarno-Hatta.

Perwira menengah Polri itu mengatakan pesawat tersebut lepas landas pada pukul 17.13 WIB.

"Intinya, ada pesawat tujuan Palembang take off 17.13 WIB mengalami kendala teknis dan return to base ke Bandara Soetta," kata Kombes Zulpan saat dikonfirmasi, Rabu (26/10) malam.

Mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan itu menyebut akibat insiden tersebut, penumpang dipindahkan ke pesawat pengganti.

Pesawat pengganti itu pun sudah lepas landas pada pukul 19.40 WIB.

"Tadi sudah take off kembali," beber Kombes Zulpan. (cr3/jpnn)