Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Nunukan, Kapten Hendrik Meninggal Dunia

Kamis, 19 Februari 2026 – 22:06 WIB
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Nunukan, Kapten Hendrik Meninggal Dunia - JPNN.COM
Komandan Lanud Anang Busra Marsma TNI Andreas A. Dhewo (kedua kiri). (IST)

jpnn.com - Pesawat pengangkut bahan bakar minyak (BBM) milik Pelita Air Service tipe AT-802 yang jatuh di wilayah Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (19/2), diduga disebabkan cuaca buruk.

"Pesawat diawaki satu orang pilot dan berdasarkan hasil evakuasi di lokasi, pilot ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," kata Komandan Lanud Anang Busra Marsma TNI Andreas A. Dhewo di Tarakan, Kamis.

Pesawat pengangkut BBM yang jatuh diawaki seorang pilot yakni Kapten Hendrik yang ditemukan meninggal dunia.

Baca Juga:

Insiden terjadi saat pesawat melayani rute pengangkutan BBM dari Tarakan menuju Krayan.

Pesawat dengan nomor registrasi PK-PAA dan nomor penerbangan PAS 7107 itu lepas landas dari Tarakan pukul 12.10 WITA menggunakan runway 22.

Saat keberangkatan, kondisi cuaca dilaporkan hujan ringan dengan jarak pandang sekitar 6 kilometer.

Baca Juga:

Awan rendah (cloud base) terpantau broken di ketinggian 1.400 feet dengan suhu 23,9 derajat Celsius.

"Beberapa menit kemudian, saksi mata melihat pesawat menurun dalam posisi miring ke arah perbukitan di ujung runway 22," ujar Andreas.

Pesawat milik Pelita Air Service tipe AT-802 pengangkut BBM yang jatuh di wilayah Krayan Timur, Nunukan diawaki pilot Kapten Hendrik yang ditemukan tewas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pesawat  Pesawat Jatuh  BBM  Nunukan  Kapten Hendrik  meninggal dunia 
BERITA PESAWAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp