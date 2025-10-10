Pesawat Tanpa Awak XAG Jadi Lompatan Penting dalam Budi Daya Padi di Indonesia

jpnn.com, SUBANG - Ketika Indonesia makin gencar memperkuat ketahanan pangan dan memodernisasi sektor pertanian, para pelaku industri beralih ke teknologi baru untuk mengatasi sejumlah tantangan, seperti kelangkaan tenaga kerja dan lonjakan biaya produksi.

Pada musim ini, di tengah dorongan menuju swasembada beras dan kondisi iklim yang kian sulit diprediksi, penggunaan pesawat tanpa awak (drone) pertanian XAG di Sang Hyang Seri (SHS) menjadi momen penting dalam inovasi pertanian nasional.

SHS, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan salah satu produsen beras terbesar di Indonesia, mengelola sekitar 5.000 hektare sawah dan berperan penting dalam pasokan beras nasional.

Menurut Manajer Lahan SHS Sukamandi Dasep Setiawan, peralihan dari metode manual menuju sistem pertanian digital dan presisi menjadi perkembangan penting bagi SHS. Meski demikian, SHS baru saja memasuki transformasi ini.

Perubahan tersebut sejalan dengan rencana aksi nasional yang telah dicanangkan pemerintah, serta sejumlah laporan terbaru Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang mengungkap pentingnya teknik pertanian presisi dan otomatisasi guna meningkatkan hasil panen dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Sejak awal 2025, didukung PT Blessed Bentara Agri Indonesia sebagai distributor resmi XAG, SHS mulai menguji coba drone P100 Pro di lahan seluas 15 hektare.

Berkat teknologi penyemprotan dan penaburan otonom berkapasitas besar ini, aktivitas kerja berjalan semakin cepat, sedangkan pengelolaan sawah kian mudah dilakukan.

Transportasi logistik di Indonesia kerap menjadi tantangan, terutama untuk lahan luas yang tersebar di lokasi yang berbeda-beda. Dengan desain yang bisa dilipat (foldable), P100 Pro menjadi lebih ringkas dan mudah dibawa, bahkan ketika menggunakan sepeda motor atau minivan.