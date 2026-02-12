Pesawat Tempur TNI AU Mendarat dan Lepas Landas di Tol Trans Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Pesawat tempur TNI AU mendarat dan lepas landas di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka).

Itu merupakan uji coba yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengungkapkan tol memiliki nilai strategis.

Infrastruktur tol memiliki nilai strategis yang tidak hanya mendukung konektivitas, tetapi juga kepentingan nasional secara lebih luas.

“Alhamdulillah. Terima kasih atas uji coba pendaratan pesawat tempur di segmen tol ini dengan selamat. Kita jadikan acuan. Terima kasih,” ujar Diana dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

TNI AU menggelar uji coba pendaratan dua pesawat tempur, yakni EMB-314 Super Tucano dan F-16, pertama kali di JTTS Ruas Terpeka KM228-KM231 Provinsi Lampung.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto mengatakan uji coba pendaratan pesawat tempur berjalan sukses. Begitu pula dengan lepas landasnya berjalan aman.

"Uji coba ini menjadi yang pertama dilakukan di tol di Indonesia," katanya.