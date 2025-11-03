Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Militeriana

Pesawat Terbesar TNI Tiba di Halim, Bisa Angkut Truk Berkapasitas 80 Ton dan Ekskavator

Senin, 03 November 2025 – 08:54 WIB
Airbus A400M mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (3/11). Walda Marison/Antara

jpnn.com - JAKARTA - Pesawat terbesar TNI Angkatan Udara, yakni Airbus A400M akhirnya mendarat di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin (3/11) pagi.

Burung Besi Raksasa yang proses pembeliannya berlangsung saat Prabowo Subianto masih menjadi Menteri Pertahanan itu, tiba di Halim dengan disambut tradisi penyiraman air ala TNI AU.

Pesawat yang konon terbang dari Spanyol, lalu transit di UEA tersebut melewati siraman air yang ditembakkan mobil pemadam kebakaran dari sisi kanan dan kiri pesawat.

Kedatangan pesawat tersebut langsung disambut tepuk tangan seluruh perwira TNI AU dan beberapa tamu undangan yang hadir di Lanud Halim Perdanakusuma.

Pesawat akan diserahkan secara simbolis dari Presiden Prabowo kepada Panglima TNI dan selanjutnya diserahkan kepada pimpinan TNI AU.

Pesawat tersebut akan ditempatkan di Skuadron 31 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak pemesanan dua unit pesawat Airbus A400M untuk TNI Angkatan Udara dalam konfigurasi multirole tanker dan transport.

Kontrak yang ditandatangani di sela acara Dubai Airshow 2021 tersebut berlaku efektif pada tahun 2022, yang mencakup paket dukungan pemeliharaan dan pelatihan yang lengkap.

Airbus A400M mampu diandalkan untuk pengangkutan taktis dan pengiriman personel dan barang di berbagai medan.

