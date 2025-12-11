Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Pesawat TNI AU Kirim Bantuan Logistik ke Sibolga

Kamis, 11 Desember 2025 – 09:35 WIB
Pesawat angkut TNI AL Cassa NC 212-200 Aviocar membawa logistik yang akan dikirim ke Sibolga, Rabu (10/12/2025) (ANTARA/HO-Humas TNI AL)

jpnn.com - TNI AL kembali mengerahkan pesawat angkutnya jenis Cassa NC 212-200 Aviocar untuk mengangkut 1,2 ton bantuan logistik kebutuhan korban banjir dari Kota Medan menuju Sibolga, Sumatera Utara, Rabu (10/12/2025).

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan pengerahan armada ini menjadi bukti keterlibatan seluruh unsur alutsista TNI AL dalam membantu korban bencana.

"Penyaluran bantuan kemanusiaan ini terdiri dari 1,2 ton sembako untuk memastikan masyarakat di Sibolga menerima pasokan kebutuhan pokok yang memadai," kata Tunggul saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Bantuan logistik tersebut nantinya akan ditempatkan di posko yang ada di bandara terdekat dari lokasi bencana.

Dari titik bencana, logistik akan dikirim menuju desa-desa terdampak banjir menggunakan helikopter.

TNI AL sendiri sejak awal telah mengerahkan helikopter Panther untuk mengantar logistik ke beberapa wilayah yang masih terisolir karena bencana.

Tidak hanya unsur udara saja, Tunggul memastikan alutsista laut seperti KRI angkut, tanker dan rumah sakit juga akan terus dikerahkan demi membantu korban bencana.

Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan proses pemulihan pasca bencana bisa dilakukan dengan cepat dan maksimal.(ant/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

