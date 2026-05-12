Pesepak Bola Muda Indonesia Kini Bisa Berlatih di Eropa Lewat WOSPAC

jpnn.com, JAKARTA - Bagi para pesepak bola muda yang bermimpi bermain di Eropa kini punya kesempatan dengan adanya program oleh WOSPAC (Word Sport Academy) Barcelona Rep Office Indonesia.

CEO WOSPAC Barcelona Rep Office Indonesia, Benhard Sitorus punya program khusus untuk bisa menerbangkan pemain muda Indonesia di akademi sepak bola Negeri Matador.

“Programnya menggabungkan latihan teknik, fisik, dan studi. Fasilitas dan lokasi bertempat di WOSPAC Boarding School Barcelona. Para peserta mendapatkan penginapan aman, sesi teori, teknik, taktik dan pengalaman sebagai pemain lokal Spanyol ala Barcelona," ungkap Benhard.

Program ini didukung penuh PSSI melalui Komite Usia Dini PSSI & Exco PSSI yakni Arya Sinulingga yang berharap ke depannya membuat pesepak bola Indonesia bertalenta bisa mencicipi belajar di benua Biru.

“Hadirnya program pengembangan sepak bola internasional seperti WOSPAC Barcelona yang membuka akses pembinaan, pendidikan, dan exposure bagi talenta muda Indonesia ke ekosistem sepak bola Eropa,” ujar Arya.

Rencananya pesepak bola dari usia 10 hingga 24 tahun bisa mendapatkan kesempatan belajar ke Eropa di akademi WOSPAC.

WOSPAC menawarkan pendekatan dengan memberikan instruksi elit, dukungan akademis, dan pengembangan keterampilan hidup.

Bagi pesepak bola muda yang bermimpi tentang masa depan di sepak bola, bergabung dengan program seperti itu adalah langkah cerdas dan transformatif.