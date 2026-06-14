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JPNN.com - Olahraga - Basket

Peserta DBL Dance Tak Sabar Menantikan Kolaborasi dengan AQUA

Minggu, 14 Juni 2026 – 21:40 WIB
Peserta DBL Dance Tak Sabar Menantikan Kolaborasi dengan AQUA - JPNN.COM
Kolaborasi DBL Indonesia dengan AQUA untuk DBL Dance yang dilakukan di Kawasan Kemang, Jakarta, Sabtu (13/6). Foto: DBL Indonesia

jpnn.com - DBL Dance menjadi kompetisi tarian modern yang dinanti setiap tahunnya.

Kini ajang tersebut didukung langsung oleh AQUA yang selaras dengan kampanye mengenai hidrasi.

Kehadiran DBL Dance dirasakan alumni SMA IPEKA Puri Jakarta, Valencia Stephanie Hadasaah yang menilai kompetisi ini memberikan pengalaman yang tidak hanya profesional, tetapi juga memperluas jejaring dan meningkatkan rasa percaya diri.

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“Atmosfer kompetisi DBL Dance itu meriah. Kami bangga bisa tampil di depan banyak penonton dan menjadi bagian dari DBL.”

“Sebab selain berkompetisi, kami juga mendapatkan banyak pengalaman berharga dan bertemu teman-teman baru dari berbagai sekolah,” ujar wanita asal Jakarta Barat itu.

Senada dengan Valencia, pelajar SMA Santa Theresia Jakarta yakni Nichola Jonathan Tjahjamulia juga sangat antusias setiap tahunnya menunggu event DBL Dance.

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Tercatat selain basket ajang DBL Dance dinanti mengingat para pelajar yang memiliki kreatifitas di dunia seni utamanya tarian bisa juga berpartisipasi.

“Saya sangat antusias untuk kembali tampil. Atmosfer kompetisinya luar biasa dan membuat kami semakin termotivasi untuk mempersiapkan penampilan terbaik melalui latihan yang konsisten,” katanya.

DBL Dance menjadi kompetisi tarian modern yang dinanti setiap tahunnya dan tahun ini menjalin kemitraan strategis dengan AQUA

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TAGS   DBL Dance Competition  DBL  Aqua  kompetisi tari 
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